Neshallrevyen vant publikumspris for gynekologsketsj

Hadsel

– Det var veldig morsomt å få prisen. Vi merket jo på responsen fra publikum at de likte sketsjen, sier Lisa Schønsee, nesleder i Neshallrevyen til VOL.

Det var andre gang revyen fra Hadsel deltok på dette revyslaget.

– Mest for artig

«Jubelrevyen» ble for sjette år arrangert av Svolvær Byteater i Lofoten Kulturhus lørdag. I tillegg til Neshallrevyen bidro revylagene Hælsikes Kvinnfolk, Malangsrevyen, Svolvær byteater, Laukvik humorklan og Vestvågøy teaterlag.

– Det er artig å være med på dette. Vi lærer masse av hverandre og får tips til hva vi kan gjøre i vår revy, sier Schønsee.

Hun sier at de er med mest for artig, men at det også er et snev av konkurranse.

Hver revygruppe fremførte tre sketsjer hver. Neshallrevyen sto på scenen med sketsjene «Bingodama», «Fiskerinytt» og selvfølgelig «Gynekologen».

– Sketsjen «Gynekologen» handler om en mann som egentlig kommer til legen med en vond arm, men som ender opp i gynekologstolen, forklarer Schønsee.

Denne sketsjen er skrevet av Heidi Rasmussen.

Flyttet over fjellet

Som navnet tilsier, har Neshallrevyen holdt til i Neshallen på Stokmarknes. Etter elleve år i disse lokalene flyttet de i fjor ut. Dette betydde derimot ikke at det var slutt for revyen. De flyttet bare over fjellet, og i år går «Neshallrevyen på Solsiden» av stabelen på Melbu.

– Det blir revy på Melbu 20. og 21. mars. Vi ligger godt an i løypa, også når det gjelder tekster, sier Schønsee.