Flytrafikken igang på Skagen, innstilt på Andøya

Hadsel

For 05:35 flyet fra Tromsø landet ikke på Andenes. Flyet skulle videre til Evenes og Bodø, men landet ikke på flyplassen på nordspissen av Vesterålen.

Det var mandag et historisk lavtrykk stoppet all flytrafikk av Widerøes minste fly.

Årsaken er ikke bekreftet, men etter det Vol forstår kan det ha med lavtrykket også i dag.

På Stokmarknes lufthavn Skagen gikk 05:55 flyet til Bodø på tida, mens 09:05-flyet til Tromsø er satt opp på tida.

09:20-flyet til Bodø er imidlertid utsatt til 10:30.

Statsmeteorolog: –Tror flytrafikken kommer i gang igjen tirsdag Flytrafikken nord for Røros var lammet i hele Norge tirsdag, på grunn av et lavtrykk, men sett fra et meteorologisk perspektiv er det mye som tyder på at den er i drift igjen tirsdag.

Spådde rettelser i været

Selv om noen fly letter fra enkelte flyplasser mandag kveld, sto de fleste flyene på bakken mandag, inkludert på Andøya og på Skagen. Med unntak av de to første morgenflyene til Bodø og Tromsø, lettet ingen fly fra Andøya mandag. Flytrafikken sto stille på Skagen hele dagen og kvelden. Flyet til Bodø kl. 19.50, kom seg ifølge Avinors hjemmesider, omsider i lufta.

Mandag kveld sa statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NRK at det såatskillig lysere ut med tanke på flytrafikk tirsdag. Han opplyste til kanalen at lufttrykket trolig har nådd sitt laveste nivå, og at det sakte men sikkert vil fylles.

– Det vil vært veldig lavt også i morgen, men jeg tror flytrafikken vil komme i gang i de fleste områder i nord, med unntak av Finnmark, sa Gislefoss til NRK.

Mer enn 70 avganger har, som følge av lavtrykket, blitt kansellert mandag. Men lavtrykket har også rammet på lufthavner som ikke er direkte berørt av været.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt, sier til NRK at det ikke har noe med måleinstrumentene i flyene å gjøre.

– Lufttrykk har vært noe av det sikreste å måle, også tilbake til 1907. Det er nok tilfeldig at uvanlige verdier kommer akkurat nå. Derimot er det sikkert at det har å gjøre med stormsenter vestfra, fra den amerikanske østkysten. Og at fullmåne påvirker flo, eller høy vannstand ved kysten, sier Haga til NRK.