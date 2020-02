Storheia Arena skal bli naturvennlig reiselivs-destinasjon:

I 2024 blir Vesterålen utstillingsvindu i Europa

– Vi samarbeider med forskningsmiljø for at Storheia Arena skal bli et bærekraft-prosjekt. At fjellet blir en inkluderende reiselivs-destinasjon, er viktig, sier Siv Dagny Aasvik.