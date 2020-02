Skal lære brannmenn i Hadsel til å redde liv

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse:





· En av Norges største ideelle organisasjoner med rundt 300.000 støttemedlemmer og over 3200 støttebedrifter.

· Jobber for å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, utvikling og undervisning, slik at akutt syke og skadde får best og raskest mulig hjelp.

· Har et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehus.

· Stiftelsens datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra staten. Norsk Luftambulanse AS er operatør på alle landets tolv baser for legehelikopter.