Inviterer til klatrefest på helt nye ruter i Trollfjordveggen

Hadsel

For denne uka har Martin Mobroten, tidligere Norgesmester i klatring, vært i hallen i flere dager for å skru helt nye ruter. Først er det deltakerne under helgas Polarcup som får dra nytte av rutene, før Trollfjordveggens medlemmer får teste de ut fra mandag i neste uke.

Sist gang det ble arrangert Polarcup i Trollfjordveggen, var det nær 90 deltakere. Driftsleder i Trollfjordveggen,. Øyvind Fredriksen Vedal, håper på like mange denne gangen.

– Jeg har jo håpe at det blir minst like mange. Sist gang vi arrangerte, i okotober 2018, hadde hallen kun vært åpen et halvt års tid. Nå er vi mer dreven og har trua på et enda bedre arrangement. Derfor håper vi også på enda flere deltakere.

Polarcupen blir også streamet direkte på Vol fra klokken 12:00 lørdag 22. februar. Selve cupen begynner for de aller minste klokken 09:00, mens Vol sender fra kvalifisering junior fra klokken 12:00 helt til finalene er ferdig rundt klokken 18:00.

Spennende

Men hva er så Polarcup i klatring?

– Det er den regionale cupen i klatring. Her kommer det klatrere fra hele Nordland og Troms. Det er en cup myntet for barn fra seks års alder og opp til eldre junior på videregående skole-nivå, forteller Fredriksen Vedal.

Rent praktisk foregår konkurransen slik at klatrerne først får klatre kvalifisering. Dette er fri klatring i tre til fire timer hvor klatrerne samler poeng på forskjellige, valgfrie ruter. Poengene fordeles ut fra vanskelighetsgrad.

I klassen junior og opp til og med senior vil poengene telles opp etter endt kvalifisering og de tre beste får så klatre finaler. Finalene foregår på ruter som frem til finalene ikke har vært lov å teste. Deltakerne blir så tatt inn i hallen én og én, og får prøve seg på finaleruta. Den som vinner blir avgjort av tid til toppen, eller hvor langt opp en kommer før en faller.

Lokale klatrere

Publikum er velkommen til å se på under turneringa, og det vil være aktivitet i hallen fra morgen til kveld. Moro er det også at det er lokale klatrere med.

Sigrid Randen-Hatløy, Vesterålen Vertikal. er femten år og stiller i klassen yngre junior. Hun har ifølge Fredriksen Vedal et høyt nivå.

– Hun er femten, og vel den sterkeste vi har. Hun har gode resultater i Norgescupen, hvor hun deltar i eldre junior. Hun er vel det sterkeste vi har i Vesterålen vertikal, sier han.

Med seg har hun også andre klatrere som er på et høyt nivå i regionen.

Frida Stabell, Evenskjær Klatreklubb. Marie Molaug, Lofoten Tindeklubb. Alle er yngre junior jenter, men stiller i eldre junior i NorgesCup. De er 15 år.

Av trekkplastrene som også er med er Regine Storå fra Bodø Klatreklubb et sådan. Hun deltar i klassen eldre junior under Polarcup, men deltar i seniorklassen i Norgescupen. Hun er nordisk mester i buldring.

– Så det blir et høyt nivå på klatringa i helga. Vi kommer til å legge til rette for publikum. Under kvaliken, blir det trangt, men fra finalene foregår klatringen på ett sted, og da kan vi plassere publikum i tjukkasen på gulvet. Så da håper vi så mange som mulig kommer, sier Fredriksen Vedal.

Vol streamer også Polarcup i klatring fra Trollfjordveggen lørdag 22. februar fra klokken 12:00.