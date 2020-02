Boney M til Årsteinøya

Hadsel

For selveste Boney M kommer nemlig til festivalen.

– Året er 1976, disko har for alvor festet grepet som kulturfenomen, og den nye danse- og musikkstilen er i ferd med å forandre verden.

Boney M, en sanggruppe grunnlagt av den tyske plateprodusenten Frank Farian, med originalmedlemmene Liz Mitchell, Marcia Barret, Bobby Farrel og Maizie Williams, står på trappene til å erobre verden. Maizie Williams kommer til ÅrsteinØYA 2020 for å vekke til live den magiske stemningen fra 40 år tilbake, og minne både gamle og nye fans om hvorfor Boney M var en av diskoens aller største.. skriver Årsteinøya i ei pressemelidng.



– Med legendariske hits som Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, Brown girl in the ring, Rasputin og mange, mange flere, Boney M med Maizie Williams vil bli en uforglemmelig opplevelse.

Årsteinøya går av stabelen 24. til 25. juli.