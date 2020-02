–Ja, det blir helt sikkert snø nok til Lekangrennet

Hadsel

Til tross for ny vinter og vår to ganger i uka de siste månedene er Leiv Tormod Hansen i LSB, skråsikker på at det blir renn.

– Både Storm og Yr varsler kaldt vær og ytterligere litt snø, forklarer Hansen.

– Vi var fryktelig heldig som fikk all den gode snøen de siste par døgnene, ellers hadde vi hatt problemer med å få avviklet rennet. For det var veldig lite snø på innmarka, opplyser det Hansen.

Skiglade nordlendinger har kanskje ikke vært like sikre på at det ble nok snø. I alle fall hvis man ser på antall påmeldinger så langt.

–De fleste påmeldingene kommer helt på slutten, torsdag kveld. Da er fristen for påmelding, forteller Hansen.

– Lekangrennet var tidligere et stort renn, men det har vært en fallende tendens . I fjor var det 50, mens det tidligere har vært opp mot 100 . Det er litt bekymringsfullt for skisporten, synes Hansen.

– Skisporten konkurrerer med mange andre idretter lokalt, legger han til.

Løypene går fra én kilometer for de yngste, og ni kilometer for de lengste distansene.

– Vi har alle klasser. Fra de svært unge, til eldre. Vi har premier til deltakerne og vi har kafé på skihuset, frister Hansen.