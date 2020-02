Bernhard Wedding AS kommunen har misligholdt nedbetaling:

Hevder Hadsel kommune er skyldig 31.605.469 kroner

Bernhard Wedding AS mener Hadsel kommune har misligholdt nedbetaling av selgerkreditt fra kjøpet av Hurtigrutens Hus. Ifølge et brev fra selskapets advokat er kommunen skyldig over 31,6 millioner kroner.