Hadsel

– Akkurat nå er det påskestemning av dimensjoner, sier anleggsansvarlig i Ånstadblåheia, Øyvind Lehn.

Puddersnø i massevis har gitt ypperlige forhold.

Pudder i massevis

I løpet av tirsdag hadde ungdommer tatt spadene fatt i bakken, og fått fikset på det som er blitt et stort hopp i slalåmbakken i Ånstadblåheia

Leon N. Bygd og kompisen Vegard har måket i timevis, for å lage et big jump.

Hoppet som er egnet for å utføre akrobatiske triks på ski, som 360, altså en full rotasjon i lufta.

– Vi har brukt fire timer på å måke og ordne hoppet. Og vi har lagt sofa og litt av hvert rundt. Vi har laga hoppet så stort for å kunne gjøre litt lange triks, som backflip, sier Bygd, som legger til at det er topp forhold.

– Det er ganske mye pudder her, så det er myk og bra landing, sier han.

– Kanonforhold

Anleggsansvarlig Lehn, beretter om fantastiske forhold i bakken i vinterferien.

– Det er påskestemning av dimensjoner akkurat nå. Det er veldig bra, sier Lehn, som selv var oppe i baken tirsdag morgen i det anlegget ble gjort klart til åpning.

I løpet av dagen ble det lang kø.

– I går hadde vi mellom 160 og 170 i bakken, og jeg regner med at det har vært enda mer folk i dag. Til sammenlikning hadde vi den første vinterferiedagen i fjor 93 stykker i bakken. Det har vært helt utrolig bra, det er rett og slett kanonforhold, sier han.

For mye snø i toppen

Snøen har lavet ned i slike mengder at det ble litt i overkant i toppen av bakken.

– Det ble faktisk så mye snø der at vi har brukt litt tid på å få dose unna snøen som er der, sier han.

At ungdommen selv har fikset på big jump synes han er flott.

– I løpet av uka får vi åpnet opp hele skiparken, med rails og det hele, sier han.

Like før vinterferien tok til måtte anlegget holde stengt på grunn av tekniske problemer med trakke-maskinen.

– Fresen til trakke-maskinen var ødelagt før vinterferien. Det er ganske alvorlig, vi får ikke tråkka bakken uten den, og da kan vi ikke holde åpent. Vi fikk heldigvis løst dette med å få lånt en fres fra et annet anlegg, sier Lehn.

Trakket hele natta

– Søndag kveld fikk vi fresen og da trakka vi i ett hele natta, slik at vi kunne åpne til mandags morgen. Vi klarte ikke å få ferdig heistraseen fordi det var så mye snø der oppe. Den fikk vi imidlertid ferdig til åpningen i dag, sier Lehn, som krysser fingrene for at de flotte værforholdene skal fortsette.

– Slik været ser ut for resten av uka vil det fortsette med fine forhold. Det blir veldig bra, sier han.

Fortsetter det å strømme på med folk i bakken, kan det gå mot rekord.

– En vinterferierekord er det håper vi på. Vi trenger ny trakke-maskin, så vi trenger alt vi kan få, sier Øyvind Lehn, og legger til at et blir satt opp egen skibuss i vinterferien. Den går fra Sigerfjord, forbi Strand, til Maurnes og Sortland.