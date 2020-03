Berget ned skadd skiløper på Stokmarknes

Hadsel





– Det er ei svensk kvinne i 20 årene som har skadet seg, sier operasjonsleder hos politiet, Ulf Slettan.

Skiløperen var ikke alene på tur, men hadde vært sammen med et lite turfølge da uhellet hendte og hun kom til å skade en fot.

– Hendelsen skjedde ikke så langt unna sykehuset på Stokmarknes, hun har nå kommet seg ned med hjelp fra Røde Kors i Hadsel, sier han.

Kvinnen er nå overlatt til pårørende.

– Jeg tror nok det mest sannsynlige er at de pårørende som har vært sammen med henne, får kjørt henne til legevakta. Det var i alle fall det som var planen sist vi snakket med Røde Kors. Det er bekreftet at de nå er kommet ned til parkeringsplassen, sier Slettan.

Går raskt med kjent posisjon

Anders Samuelsen er fagleder i Røde Kors og ansvarlig for hjelpekorpset. Han bekrefter at man rykket ut for å bistå politiet med et henteoppdrag i området Hadselåsen.

Han forteller at oppdraget gikk både raskt og greit.

– Så lenge vi har kjent posisjon på de vi skal hjelpe, går det som regel kjapt. Vi har snøscooter som vi rykker ut med, sier Samuelsen.

– I dette tilfellet var det de som var på hytta som var nærmest, og ble ruta fram til stedet. Vi har også utstyr tilgjengelig på henger som vi kan laste av raskt. Så lenge vi vet hvor den som trenger hjelp er, går det radig unna, sier han.

Åpent i vinterferien på Ørnheihytta

I det strålende vinterværet er det mye folk ute på ski. Dermed er hjelpekorpset i beredskap om noen skulle fare ille.

– Man må legge til grunn at folk benytter anledningen og vinterferien til å komme seg ut på ski, i det fantastiske løypenettet som vi har på Hadseløya. Det er ingen grunn til å sitte inne, sier Samuelsen.

Ørnheihytta er bemannet nå i vinterferieuka med mannskap fra Røde Kors.

– Det er åpent og full kafédrift på hytta og minimum to til stede. Akkurat slike oppdrag som det vi hadde i dag har vi en del av, rundt om seks-syv slike i løpet av en sesong er ganske vanlig, sier Samuelsen.