To nye personer testet for korona i Hadsel

Hadsel

Torsdag kom nyheten om at en andre person i Hadsel ble testet for koronasmitte. Dette etter at en annen ble testet og funne ikke smittet forrige uke.

Torsdag ble det klart at ytterligere to blir testet i Hadsel.

– Ytterligere to personer i Hadsel er testet for koronavirus, slik at det per fredag 6. mars er tre personer som venter på svar vedrørende koronavirus i Hadsel, melder kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i ei pressemelding.

– For alle tre er det mistenkte smittestedet utenfor regionen. Det er altså ikke mistanke om at noen av disse har fått smitten her i Hadsel eller andre steder i Vesterålen. Alle tre er i grei form, og har hjemmekarantene sammen med sine husstander, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Det er all grunn til å forvente at det vil komme tilfeller av smitte også til vår region innen kort tid. Kommunene vil da komme med regelmessige oppdateringer, men ikke om hvert enkelt tilfelle. Vi oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. Det er også viktig å unngå unødvendig kontakt med eldre, syke, immunsvekkede og gravide dersom du selv er syk.

Her kan du lese kommuneoverlegene i Vesterålen sine råd vedrørende koronasmitte.

– Hva gjør du i helga dersom du mistenker at du er smittet med koronavirus?

– Som vanlig er det interkommunal legevakt på Stokmarknes. Ikke møte opp uten avtale hvis du har luftveissymptomer. RIng 116117 først for å få snakke med sykepleier eller lege og få nærmere råd.

Det blir ikke foretatt prøvetaking for koronavirus på legevakta i helga. Viruset er ikke farlig for de fleste. Så lenge du er i grei form er det helt trygt å vente til mandag, opplyses det.

– Grunnen til at vi ber deg vente til mandag er at det uansett ikke er praktisk mulig å få analysert prøvene ved Universitetetssykehuset Nord-Norge i Tromsø før da. Du vil altså ikke få noe raskere svar av å bli testet i helga.

Helsetjenesten i din hjemkommune vil ta kontakt på mandag for å avtale testing, dersom du faller i kategorien for "mistenkt smittet".

Informasjon om hva som er en mistenkt smittet person ligger på fhi.no: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/