Helse- og omsorgssjefen i korona-karantene

Hadsel

Mannen til Marion Celius (57), helse- og omsorgssjef i Hadsel, er hadselværingen som testet positivt på koronasmitte denne helgen, og paret har allerede fått god erfaring med hjemmekarantene. – Det har blitt en del Skype-møter disse dagene, noen for nettopp å koordinere og forberede situasjonen rundt koronasmitte, forteller hun.

Det melder Hadsel kommune i ei pressemelding søndag kveld.

Ekteparet, som nå oppholder seg døgnet rundt hjemme i Tømmervik utenfor Stokmarknes, er begge ved godt mot og forholdsvis friske.

– Det går mye håndsåpe og tørkepapir for tiden. Ellers jobber vi begge hjemmefra, så langt det lar seg gjøre, forteller Celius.

Hennes mann har, som mange av de smittede nordmennene, fått viruset i forbindelse med en Italia-tur.

– Min mann dro, i år som i fjor, på skiferie til alpene nord i Italia sammen med en gjeng der de fleste er hjemmehørende sørpå. Dette var før smitteutbruddene i de fire første italienske regionene ble omtalt i norske media, forklarer helse- og omsorgssjefen.

Stokmarknes sykehus er godt forberedt på å motta koronasmittede – Vi er forberedt dersom sykehuset på Stokmarknes mottar pasienter som er smittet av covid-19, sier kommunikasjonssjefen ved Nordlandssykehuset.

T rolig smittet på flyet hjem

Mannen var ikke innom noen av de nevnte stedene, men hadde noe hoste da han kom hjem forrige helg.

– Det hadde han også hatt før han dro til Italia, men var ellers i fin form. Vi konsulterte lege for sikkerhets skyld, og han ble satt i hjemme- karantene. Senere i uka kom det beskjed om at han hadde vært ombord i det samme flyet der flere, i en annen reisegruppe, i ettertid testet positivt. Siden min mann hadde hoste og lett feber, ble han derfor testet og han har nå fått bekreftet at han testet positivt. Han har vært i karantene siden han kom hjem, og vi er altså fortsatt isolert, opplyser Celius.

– Hvordan er formen?

– Formen er som ved en vanlig virusinfeksjon. Lett kveldsfeber med moderat hodepine og hoste. Hadde det ikke vært koronaberedsskap hadde man sannsynligvis bare tatt Paracet og gått på jobb.

– Føles paradoksalt

Etter at nyheten kom om at flere i det nevnte reisefølget, på samme fly som hadselmannen, var koronasmittet, ble det torsdag bestemt at han skulle testes. Samtidig startet hjemmekarantenen også for Celius.

– Hvordan er livet i hjemmekarantene?

– Det går bra for oss. Vi forholder oss til rådene fra smittevernlegen og Folkehelseinstituttets informasjonssider. For mitt vedkommende har jeg sittet i flere Skype-møter disse dagene, noen for nettopp å koordinere og forberede situasjonen rundt koronasmitte. Vi er vant med slike videomøter, så det fungerer egentlig helt fint i en sånn situasjon å lede sektoren hjemmefra. Men jeg må innrømme at situasjonen føles paradoksal for mitt vedkommende som helse- og omsorgssjef, sier hun.

– Er dere de to eneste i familien som har vært i kararantene?

– Ja, det er bare oss i husstanden nå. Vår datter har imidlertid vært hjemme på helgebesøk, men hun har dessverre ikke kunnet vært sammen med oss i det hele tatt. Heldigvis disponerer hun leiligheten i underetasjen i huset vårt med egen inngang, så det har gått greit for henne.

Celius testes mandag

Med en jobb som krever over gjennomsnittet god kunnskap og oversikt over denne typen virus, kom det ikke som noen stor overraskelse da det til slutt viste seg at mannen i huset testet positivt.

– Jeg hadde jo tenkt at det godt kunne bli sånn ut fra symptomene han hadde, spesielt etter at vi fikk vite at han hadde vært om bord på det angivelige flyet. Selv skal jeg testes på mandag, siden jeg nå er i kategorien «nærkontakt til en bekreftet smittet».

– Hva tenker du om at det er helse- og omsorgssjefen som er i denne situasjonen, blant de første i Hadsel?

– Det er selvsagt ingen ønskesituasjon, men i kommunen har vi vært forberedt på at det første tilfellet var rett rundt hjørnet, og noen må jo være først. Når det ble sånn, så kan man vel si at jeg som helse- og omsorgssjef og intensivsykepleier er godt rustet til å gjøre denne erfaringen tidlig. Disse erfaringene tar vi med oss i det videre arbeidet rundt koronasituasjonen.

– Hva blir viktig for kommunen og nasjonen de kommende dagene, når det gjelder koronaviruset?

– Det aller viktigste er at hver og en av oss forholder oss til de rådene som man enten selv hører og leser fra norske helsemyndigheter, eller som man får av fastlege eller smittevernlege. Hvis vi får beskjed om å holde oss i karantene må dette overholdes den aktuelle perioden. Ellers må vi forsterke vår egen hånd- og hostehygiene etter gjeldende råd, slik at vi bidrar til å begrense smitterisiko. Dette blir en felles dugnad for å ta spesielt hensyn til svake, eldre og mennesker med kroniske sykdommer og lavt immunforsvar.

– For å spare liv hos de som er sårbare

For å begrense smitte er det satt i verk en rekke tiltak. Blant dem som nevnt karantene, samt smittesporing og egne lokaler for mistenkt smittede ved den interkommunale legevakten. For mange kan dette virke dramatisk. Smittevernlege i Hadsel kommune, Martin Larsen Drageset, understreker at koronasituasjonen kommer til å gå helt fint for de aller fleste, men at tiltakene likevel er svært viktige.

– Det vi gjør, gjør vi for å spare liv hos de som er sårbare og for å ikke overbelaste systemene våre hvis alle blir syke samtidig. Det er verdt noen sykemeldinger og dager med hjemmekontor – for dem som har jobber der det er gjennomførbart, sier Drageset.

Hadsel kommune har forberedt seg på en kommende epidemi.

– Det ser ut til at vi er der nå, og en av våre egne er blant de første som er blitt rammet. Samtidig opplever vi at det går bra og at helse- og omsorgssjefen fint tilpasser seg situasjonen med å arbeide hjemmefra, sier Drageset.

Han håper det vil være betegnende for hvordan epidemien utvikler seg, at vi må tilpasse oss, men vil finne løsninger. Kommunen følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og vurderer hele tiden hvilke tiltak som bør settes i verk. Det kan bli aktuelt å begrense arrangementer der mange mennesker samles.

– For enkeltpersoner er ikke rådene endret. Husk streng hånd- og hoste/nysehygiene, hold deg hjemme om du er syk og ring i stedet for å møte opp på legekontor om du mistenker koronasmitte, minner Drageset om.