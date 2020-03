– Vi har valgt å følge føre-var prinsippet veldig strengt

Hadsel

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sier det tirsdag ikke finnes oversikt hvor mange som er i karantene i Hadsel.

– Kravene for å sette noen i karantene er mer fleksible enn de vi har for å starte isolasjon. Karantene gjelder veldig mange. Og så er det slik at vi i enkelte saker må vurdere individuelt, sier Bleidvin.

Han viser til eksempelet med omsorgssjef Marion Celius som er i pålagt korona-karantene, etter at mannen har fått påvist smitte.

– Hun hadde datteren på besøk, men i leilighet med egen inngang. Da trenger ikke datteren å gå i karantene. Hvis de hadde brukt felles areal, ville det blitt gjort. Det er mange gråsoner, og også folk som enten er i karantene på eget initiativ eller fordi arbeidsgiver krever det, sier han.

Fulgte de gjeldende rådene

– Da mannen til Celius kom hjem fra Italia med hoste og feber, så valgte hun å fortsette å gå på jobb på rådhuset. Det virker ikke som føre-var prinsippet ble fulgt?

– Vi fulgte de gjeldende rådene som Folkehelseinsittuttet (FHI) hadde da, sier Bleidvin.

Han forklarer at man i det lengste forsøker å unngå unntak fra de offisielle rådene. Det er tilfeller der det er fristende å pålegge karantene, du kan for eksempel ha vært i nabobyen til et område med vedvarende smitte. Eller snakket med en person som muligens var smittet.

– Det er veldig mange slike tilfeller. Grunnen til at vi i nesten alle tilfeller holder oss strengt til Folkehelseinstituttet sine råd er at det blir fullstendig uhåndterlig og ikke minst forvirrende for folk hvis vi stadig vekk avviker, sier han.





Lite smittebærende

– I den konkrete situasjonen med Celius er det slik at FHI anser at folk i praksis ikke er smitteførende før de får symptomer, sier han.

Noen av de som hadde møter med Celius mens hun ikke var regnet som smitteførende, har nå hjemmekontor.

– Dette er et unntak som vi egentlig ikke ønsker å gjøre, fordi det forvirrer når vi ikke følger de offisielle rådene. Vi gjort et unntak for disse personene, på grunn av stillingene de har i kommune-administrasjonen, sier Bleidvin.

Han tilføyer at dette også er gjort i andre kommuner, der man har nøkkelpersonell som strengt tatt ikke oppfyller kriteriene for karantene.

– Det er så ugunstig hvis disse blir lenge i karantene, at det er verdt å gjøre et unntak. Vi følger altså føre-var prinsippet veldig strengt. Vi anbefaler ikke dette generelt, det gjøres fordi kommunen er viktig for å holde hjulene i gang. Hvis kommunen stopper opp, er det mange private funksjoner som stopper opp, skoler og barnehager er det fremste eksempelet, sier han.





I hjemmekontor

– I 99 prosent av tilfellene forholder vi oss til det de som har best oversikt over dette anbefaler, de som jobber med dette døgnet rundt, sier Bleidvin med henvisning til FHI.

– For Celius sitt tilfelle, fulgte vi rådene helt etter boka, etter at hun har vært i kontakt med person med smitte. Nå har vi valgt å være litt strengere på grunn av funksjonene til de hun møtte. Egentlig skulle de ikke være omfattet, derfor kaller vi det hjemmekontor siden de strengt tatt ikke er i karantene, sier han.

Bleidvin opplyser at de kommuneansatte jobber hjemmefra og slikt sett er det helt udramatisk. Møter avholdes via skype.





– Må kanskje stenge skoler

– Fra tirsdag har Bø kommune valgt å stenge skolene for å hindre smitte. Er det gjort vurderinger i Hadsel om skolene?

– Ingen av de andre vesterålskommunene har stengt, eller har planer om å stenge skoler eller barnehager. Vi planlegger for muligheten, men det er ikke aktuelt nå. Problemet er at dette fører til at foreldre som er helsepersonell eller har andre kritiske jobber må være hjemme. Da taper vi potensielt mer enn vi vinner, sier han.

Ifølge kommuneoverlegen er det også i hver kommune forskjellige lokale forhold, både innen beredskap, smittesituasjonen og reisesituasjon, og da vil det av og til være ulike tiltak.





Fastlegene tar testene

– Det er tatt prøver av flere med mistenkt smitte, når venter man svar?

– I starten da de var to, tre og fire personer var det jeg og smittevernlegen personlig holdt oppsyn med prøvene. For de med mistenkt smitte er det nå fastlege som gjør vurdering om det stemmer og det er de som tar testene, sier han.

På grunn av at det er travelt, har man ikke i sanntid oversikt over hvor mange som er testet.

– Det vil være en viss forsinkelse i det, sier Bleidvin som regner med flere smittetilfeller fremover.

– Innen kort tid vil vi trolig ha tilfeller der vi ikke kan spore smitten tilbake til utenfor regionen. Det betyr at smitten skjer lokalt, mellom folk i lokalsamfunnet. I en slik situasjon må vi vurdere og i verste fall midlertidig stenge skoler og lignende, sier han.

Forvirring rundt begrepene

Det er en del forvirring rundt de ulike begrepene.

– Vi har tre ulike ting, og må skille mellom isolasjon og karantene, og jobbfravær. Ved isolasjon skal du helst ikke være i samme rom som andre, og gjerne bruke separat bad. Det gjelder ved bekreftede smitte-tilfeller, sier han.

– Jobbfravær er når helsepersonell eller annet personell har blitt bedt om å holde seg vekk fra jobb på grunn av reiseaktivitet og fordi de jobber med sårbare grupper og ikke skal smitte dem. De kan leve som vanlig, uten karantene, så lenge de ikke har symptomer, sier han.

– Hold deg hjemme og innendørs

– Karantene er det som er forvirrende. Noen blir bedt om å holde seg hjemme fra jobben fra arbeidsgiver og kaller det karantene. Vi forholder oss til FHI på de som skal i hjemme-karantene. Havner man i den kategorien må man være nøye, sier han.

Folk i karantene som bor i by må være særskilt strenge.

– Du skal ikke gå ut og møte mennesker, og må få andre til å handle for deg og lufte hunden, du skal ikke på korps-øving eller trening. Når du er i karantene skal ikke slikt forekomme.

– Samtidig gjelder sunn fornuft. Bor du på Lekang og det er 200 meter til nærmeste nabo, er det meningsløst å si at du ikke har lov til å gå ut av huset. Bor du i Stokmarknes sentrum, da må du holde seg inne. Hovedregelen er hold deg heime og gå ikke ut for å handle, slår Bleidvin fast.