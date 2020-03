Folkemøte om hotellplaner avlyst

Hadsel

Reguleringsplanen for Hotell Richard With er ute på høring med høringsfrist 1. april. I denne forbindelse skulle kommunen og selskapet bak planene, Hotell Richard With AS, orientere om reguleringsplanen og driften videre. I folkemøtet skulle det også bli mulighet for alle som hadde spørsmål å stille disse.

Hadsel kommune skriver i et innlegg på Facebook-arrangementet at folkemøtet avlyses som følge av lokale og nasjonale helsefaglige råd rundt arrangement og samlinger.

– Kommunen følger føre-var-prinsippet og oppfordrer folk til å delta i høringer gjennom andre kanaler, herunder e-post til postmottak@hadsel.kommune.no, skriver kommunen.

Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommunes saksbehandler i saken, sier til VOL at folks medvirkning og muligheter til spørsmål og innspill fortsatt er tilstede selv om folkemøtet er avlyst.

– Det blir en litt annen medvirkning enn vi hadde tenkt, men i høringsrunden har folk også mulighet til å komme med spørsmål. Disse vil da bli besvart på vanlig måte sammen med eventuelle innkomne merknader, sier Haakonsen.