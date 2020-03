– Finner ny dato til Vamp-konserten

Hadsel

Regjeringen lanserte torsdag 12. mars de sterkeste preventive tiltak noensinne i fredstid. Det innebærer blant annet at alle idretts og kulturarrangementer er kansellert. Og det er forbud mot innendørs arrangementer som samler mer enn 50 personer.

– For vår del blir alt av større kulturarrangement og alle arrangement ut mars kansellert. Og dette blir sannsynligvis å gjelde en lengre periode enn det, vil jeg tro, sier daglig leder i Hurtigrutens Hus, John-Arne Mathiesen.

Han henviser til at mye annet er vedtatt stengt ut april.

– Når det gjelder arrangementer som vi har i april, vil vi se på det etter hvert, sier han.

Lukker dørene

Stokmarknes kino er stengt for 14 dager fremover.

– Kulturskolen stenger ned, og Nord Universitet har valgt og kutte undervisning denne uken og neste uke. Vi har en stor reduksjon i aktivitet, og kulturarrangementer er enten kansellert, mens noe forsøker vi å finne en ny dato for, sier han.

– Vi lukker ned Hurtigrutens Hus nå. Folk vil fortsatt jobbe på huset, men vi vil begrense publikums adgang. Man må kontakte oss per telefon for å treffe oss. Og vi oppfordrer til å følge kommunens retningslinjer, med å begrense besøk, sier han.

– Viktigst at folk er trygge

Om du har hoste eller feber, skal du holde deg hjemme, er Mathiesens og myndighetenes oppfordring.

– Viktigst av alt er at folk holder seg friske, det er det vi håper på. Om vi dessverre må kansellere og utsette noen arrangementer, så er det viktigste at folk er friske og trygge, sier han.

– Det er ingen krise, men man skal passe på og tenke seg litt om og bruke sunn fornuft. I mars er det mange arrangementer som utgår, og vi jobber for å finne en ny dato for Vamp-konserten. Vi jobber sammen med Vamp for å finne ny dato, sier Mathiesen.

Han opplyser at alle som har billetter med Vamp, blir automatisk flytta til ny dato og man får informasjon per epost.

Gjør vurdering fortløpende

I tillegg til Vamp, som skulle spille neste uke i Hurtigrutens Hus, utgår alt av arrangementer i kulturskolen, Et hav av musikk, ungdommens kulturmønstring, og Snipp, snapp, snute. Også Tonje Unstad sin konsert Musling med melk, og barnekonserter utgår.

– Alt av kulturarrangementer er i første omgang enten kansellert eller utsatt. Ungdomsklubben stenger til midten av april. Den 20. april har vi konsert med Moenje, der vil vi vente litt før vi tar grep og gjør avlysning ettersom det er fem uker frem i tid, sier han.

– Ting kan ha stabilisert seg til da. Vi vurderer hvert enkelt arrangement fortløpende, sier Mathiesen, som sier at man er tilgjengelig via telefon og epost selv om dørene til Hurtigrutens Hus nå er stengt i 14 dager fremover.