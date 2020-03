Hadsel

– Disse to dagene skal vi bruke for å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning, heter det fra Nord Universitet.

Studenter som fra før har nettbasert undervisning disse dagene, kan delta på denne undervisningen som normalt.

Studenter ute i praksis forholder seg til det som er avtalt.

All samlingsbasert undervisning med fysiske samlinger utgår hele uke 12.

Mer informasjon om undervisning framover kommer i løpet av helgen.