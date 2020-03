Avinor stenger Stokmarknes lufthavn Skagen

Hadsel

Det melder Avinor i en pressemelding.

De melder at dette gjøres for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner. Beredskapen for ambulansefly vil bli ivaretatt.

– Regjeringen har iverksatt de mest inngripende tiltak i fredstid for å sikre vårt samfunn. Avinors oppgave i denne situasjonen er å bidra til å sikre at liv, helse og vitale samfunnsinteresser ivaretas for hele nasjonen gjennom hele krisen. Transport og Avinor er av myndighetene definert som en sentral del av nasjonal helseberedskap, skriver Avinor i pressemeldingen.

Det opplyses at stengingen gjøres for å sikre at denne beredskapen kan opprettholdes over tid.

– Avinors ansatte vil også utsettes for smitte, vil gå i karantene eller ivareta et omsorgsansvar for egne barn/personer de har omsorg for. For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå ressurser slik at vi er mer robuste ved andre lufthavner og på den måten kan sikre drift over tid, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Disse flyplassene stenges:

Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)

Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)

Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)

Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya)

Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)

Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)

Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)

Berørte lufthavner vil sikres et flytilbud ved at det organiseres transport til nærliggende lufthavn.

Konsernsjefen sier at å stenge ni kortbaneflyplasser for kommersiell trafikk er det første tiltaket for å sikre at det er tilgjengelig ressurser for å drifte et nettverk av flyplasser.

– Avinor vurderer fortløpende ytterligere tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, sier Falk-Petersen.