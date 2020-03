Freiberg ny eldrepolitisk talsperson i Frp

Hadsel





– De eldres sak har lenge vært en viktig for meg. Jeg vil ikke stå å se på at de eldre ikke får den verdigheten og behandlingen de fortjener. Frp har fått til mye på dette feltet, men vi er langt fra i mål, sier den nye, eldrepolitiske talspersonen i en pressemelding.

Nei til lotto-tilstander

Frp kjempet gjennom mange viktige saker i sin tid i regjering. Kjøkken tilbake på sykehjemmet, flere sykehjemsplasser, reell valgfrihet for eldre og statlig finansiert eldreomsorg, er noen viktige stikkord.

– Jeg er spesielt opptatt av at vi må bruke alle gode krefter for å gi eldre best mulig eldreomsorg. Jeg kan ikke forstå at venstresiden fører ideologisk krig mot private velferdsaktører, de er med på å skape mangfold og bedre tjenester for alle, sier Freiberg.

– Undersøkelser viser at kommunene kan spare milliardbeløp ved å slippe private aktører til. Disse burde få et takk, ikke trusler om tvangskommunalisering, sier Freiberg.

Mot 2021

Selv om Frp ikke sitter i regjering, har Freiberg stor tro på gode gjennomslag for Frp de neste årene. Han gleder seg også til valget i 2021.

– Det er nå arbeidet mot 2021 starter. Frp har mange gode ideer vi klør etter å få iverksatt, og velgerne som stemte på oss ved forrige valg skal vite at vi fortsetter å kjempe for dem hver dag. Et viktig forslag vi jobber med å få gjennomslag for nå er standardiserte, nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser, sier Freiberg.

– Om vi skal vite hvordan det faktisk står til i eldreomsorgen, må vi ha riktig faktagrunnlag. Det er bra at enkelte kommuner måler dette på egenhånd, men når undersøkelsene ikke er like, er sammenlikningsgrunnlaget veldig tynt. Derfor foreslår vi nå at det kommer en nasjonal standard. Om de eldre skal kunne velge tilbudet som passer dem best, må vi ha faktagrunnlaget på plass, avslutter Freiberg.