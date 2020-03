Kommunestyremøte i Hadsel utsatt

Hadsel

– Jeg har i dag etter å ha diskutert med kommunedirektøren kommet frem til at vi utsetter dette møtet med i første omgang 14 dager. Kommunedirektøren og hans stab har gjennomgått sakslisten og finner ikke at det er hastesaker som gjør at vi MÅ avvikle et kommunestyremøte nå. Gitt den situasjonen som Hadsel kommune og resten av landet/verden står opp i så mener jeg at det er viktigere å prioritere de administrative ressursene til de viktigste arbeidsoppgavene vi har nå fremover, nemlig å forsøke å redusere spredningen av viruset, og ta vare på de av våre innbyggere som er i risikogruppe, sier ordfører Kurt Jenssen i ei pressemelding..

Han fortsetter:

– Jeg vil også gi all honnør til den jobben som er gjort så langt i dette arbeidet, planer er lagt og iverksettelsen av disse ser ut til å gå fint. Vi må selvsagt regne med noen utfordringer fremover, men som det er et formidabelt arbeide som kommunelegen/smittevernlegen og administrasjonen for øvrig har gjort, sier Jenssen.