Nytt tilfelle av korona i Hadsel

Hadsel

Det er gjort grundig smittesporing og de som kan ha blitt utsatt for smitte er allerede blitt kontaktet.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er ikke overrasket over at det kommer flere smittetilfeller.

– Det er som forventet at det kommer flere smittetilfeller og ingen trenger føle noen ekstra engstelse av den grunn. Det er gjort grundig smittesporing og situasjonen i Hadsel er fortsatt oversiktlig. Det som er viktig nå, er å holde det slik, sier Bleidvin i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

På grunn av taushetsplikt og personvernet til smittede, vil det ikke bli opplyst kjønn, alder eller andre identifiserende opplysninger.

Innfører karanteneregler for folk som forflytter seg mellom fylker Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Nye regler

Lørdag ble det innført nye karanteneregler for Vesterålen og Lofoten. Også reisende fra store deler av Sør-Norge må nå i 14 dagers karantene, dersom de ankom etter 10. mars.

– Dette innebærer at har du kommet fra et av fylkene som er definert i vedtaket, må du være i 14 dagers karantene. Du kan med andre ord ikke reise med fly eller annen kollektiv transport i denne perioden, sier Bleidvin.

Han understreker igjen at dette er alvorlige tiltak med stor inngripen i folks liv, som ikke blir tatt lett på.

– Det vi gjør, gjør vi fordi det vil spare liv, sier Bleidvin.

Både han og smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset, oppfordrer innstendig om å følge tiltakene som er innført nøye.

– Dette innebærer dessverre at for eksempel privatfester, hytteturer og sosiale samlinger må utgå i en periode. Om alle følger de tiltakene som nå er innført, vil det spare liv og føre til at samfunnet kommer raskere tilbake til normalen, sier Bleidvin.