To nye sortbelter i Hadsel Taekwon-Do Klubb

Hadsel

Det opplyser klubben i ei pressemelding.

Thea Kvæl-Ongstad og Ronja Larsen (begge 14 år) har til sommeren trent Taekwon-Do henholdsvis 11 og 10 år. De er begge aktive konkurranseutøvere som har levert svært gode resultater de siste par årene, og utøvere vi har stor tro på skal hevde seg også fremover.

For å kvalifisere til det sorte beltet stilles det strenge krav til fysisk form, tekniske ferdigheter, og praktiske kampferdigheter. I tillegg må man ha gode kunnskaper om Taekwon-Do historie og teori.

Tilbakemeldingene fra eksaminator var ar begge besto sine tester med god margin.

Han tok seg likevel god tid til å gi dem tips på detaljer de kunne fokusere på fremover for å bli ennå dyktigere.

To tak

Når den årlige vintersamlingen til Norges Taekwon-Do Forbund, som skulle vært avholdt i helga, ble avlyst på grunn av smittevernhensyn var det enkelte som tok det tyngre enn andre.

Thea Kvæl-Ongstad (14) og Ronja Larsen (14) var to av disse. De hadde nemlig brukt det siste halve året på å forberede seg på noe av det største man opplever som Taekwon-Do utøver: Gradering til sort belte.

De to var ennå ikke kommet helt over skuffelsen over å måtte vente, kanskje opptil et år, når løsningen plutselig dukket opp.

Forbundets Generalsekretær Geir Olav Hågensli hadde reist nordover for å delta på vintersamlingen og befant seg fortsatt i området. Han kunne gjennomføre den faglige og praktiske evalueringen man må bestå for å kunne bære det sorte beltet.

Dermed ble det en lykkelig slutt på det hele.