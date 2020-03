Det tredje tilfellet av koronasmitte i Hadsel stadfestet

Hadsel

Det melder Hadsel kommune i ei pressemelding mandag formiddag.

For det siste påviste smittetilfellet gjelder det samme som for de to foregående: Vedkommende er smittet i utlandet, det er gjort smittesporing og de som kan ha blitt utsatt for smitte er allerede blitt kontaktet.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin Larsen Drageset understreker at det fortsatt ikke er lokal smitte i Hadsel:

– Det er tilfeldig og rett og slett uflaks som er årsaken til det det nå er tre personer med påvist smitte. Felles for alle de tre tilfellene er at smitten kommer utenfra, det er gjort grundig smittesporing og situasjonen er oversiktlig. Det er viktig å understreke at det fortsatt ikke er noe lokal smitte i Hadsel eller Vesterålen. For å holde det slik, er det ekstremt viktig at alle overholder de strenge retningslinjene som er innført.

Kommer med oppfordring

Legekontorene har stor pågang og kommuneoverlegen har et par oppfordringer til publikum:

1. Tenk deg godt om før du bestiller legetime

Ingen bør bestille legetime med mindre det er helt nødvendig og ingen skal møte opp uten å ha kontaktet legekontoret på telefon først. Milde luftveissymptomer er ikke grunn til å ta kontakt med legekontoret.

2. Brudd på karanteneregler

Det har kommet inn en del bekymringsmeldinger som gjelder mulige brudd på karanteregler. Det er viktig å understreke at folk selv har ansvar for å følge de reglene som enhver tid gjelder. Legekontorene har ikke mulighet til å gjøre noe med slike bekymringsmeldinger. Om det er snakk om grove brudd hvor det for eksempel er mistanke om at en arbeidsgiver bryter reglene, kan kommunen kontaktes.