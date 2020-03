– Opplever en iver og et pågangsmot hos kollegiet når de skal undervise på en helt annen måte enn vi er vant til

Hadsel

– Som rektor opplever jeg iver og pågangsmot hos kollegiet når de skal undervise på en helt annen måte enn vi er vant til. Vi ønsker å ha en tett dialog med hjemmene og har prøvd å informere fortløpende.

Åttende klasse på skolen består av 47 elever, og kontaktlærer Rolf Bergvik har brukt helgen på å forberede seg best mulig for oppstart med fjernundervisning. I likhet med elevene er store deler av staben satt til hjemmekontor, og kommuniserer med hverandre over nettet. Lærerne tar utgangspunkt for alternativ undervisning de to neste ukene, men tar forbehold for at det kan bli en lengre periode, forteller Rolf.

– Derfor er det viktig for oss å ha kontakt med foreldrene, og veilede hvordan de kan tilpasse seg til den nye hverdagen.

Den nye skolehverdagen til elevene består av en gjennomgang av dagsplanen på morgen før elevene får gjøremål som må leveres i løpet av dagen. Rolf tror denne løsningen kommer til å fungere bra, men kan fortelle at de har møtt på litt problemer.

- Vi bruker Itslearning på skolen, de har mange gode resurser for å gjøre det enklest mulig, men det er mange som bruker denne plattformen og imorges var systemet nede for telling. Vi går derimot ut i fra at dette bare er i startfasen.

Rolf understreket at de er tilgjengelig for elevene hvis de skulle behøve mer hjelp eller oppklaring.

– Basert på det jeg har hørt fra elevene er de klare til å jobbe hjemmefra med skolearbeidet, men noen føler nok litt på at dette er en uvant situasjon og får litt feriefølelse. Til tross for det har de nok fått med seg at skolen fortsetter selv om dørene er stengt.

Når det gjelder karakterer har lærerne for øyeblikket et lengre tidsperspektiv, og tror det er mer kritisk for avgangselevene ved videregående skole, universiteter, samt tiendeklassingene som skal ha vitnemål.

– Dette er uansett ikke førsteprioritet med tanke på alvorligheten rundt situasjonen, dessuten skal hjemmearbeidet fra Itslearning være grundig nok til å gi karakter.

Neste utfordring som står for tur en håndteringen av praktiske fag som kroppsøving, samt kunst og håndverk. Dette har gitt lærerne litt hodebry, men Rolf forteller at også dette vil bli løst.

– Vi kan ikke organisere noe felles, eller dra hjem å kontrollere arbeidet til elevene, men det vi kan gjøre er å oppfordre de til å bruke kroppen, og ikke bare sitte inne. Muligheten er tilstede for at elevene kan skrive loggbok, også jobber vi for å inkludere retningslinjene til Norsk folkehelseinstitutt i undervisningsplanen.

Lærerne mener det er viktig at elevene holder hverdagen i gang, og får en rutine. Vi ser at elevene har ulike hjemmesituasjoner, der noen er hjemme med familien stort sett hele dagen, derfor er det viktig å tilrettelegge for elevene og ikke være for rigid, sier Rolf.

– Vi tror likevel det er viktig at elevene kommer tidlig opp for å holde hverdagen i gang, det hjelper å rutiner i gang for psyken.

Hjemmeundervisning for første gang

Tonje Kleivan går i åttende klasse på Stokmarknes skole og har gjennomført første dag med elektronisk læring. Noe hun syns har gått bra hittil, men kan også fortelle om noen utfordringer.

– På skolen snakker man gjerne sammen først, og er sosial så dagen får en myk start, mens her hjemme må man bare hoppe i arbeidet umiddelbart, og det kan være litt tungt. Heldigvis kan vi ringe lærere hvis det er noe vi trenger hjelp med!

Mamma Lill-Tove Kleivan syns det har gått over all forventning, og er veldig fornøyd med tiltakene skolen har satt i gang.

– Kommunikasjonen med skolen har så langt vært helt imponerende, og jeg har ikke følt det har vært manglende behov for informasjon. Lærerne har rett og slett gjort en fenomenal jobb

De neste to ukene er det lagt opp til mye hjemmetid for skoleelever og foreldre, men dette bekymrer verken Tonje eller mamma Lill-Tove

– Jeg snakker sammen med venner på snap og andre sosiale medier uansett, men om to ukers tid kan det nok hende jeg savner vennene mine, sier Tonje.

Tonje mener selv det er viktig å holde på rutinene, men hun tror ikke mamma blir til å dra henne ut av senga på morgenen.

Mamma legger til at det blir en del innetid på familien da hun er hjemme sammen med Tonje og lillebror på åtte, mens pappa er på arbeid. Hun er også positivt innstilt og forteller at det virker som de fleste familier inkludert henne selv skal få det til å gå rundt.

Ingen grunn til bekymring for videregående-elevene

Rektor Åse Jakobsen ved Hadsel videregående skole er ikke bekymret for verken personalet eller elevene.

– Lærerne startet planlegging på fredag, og allerede i dag er systemet oppe å går, de gjør et fantastisk arbeid, og viser hvor godt det er mulig å samarbeide!

I likhet med barneskolen, kan hun også melde om tekniske problemer der leverandørene er overbelastet. Mandagen ble en prøvedag for skolen, og rektor tror det elektroniske løser seg fortløpende. Uansett mener hun ungdommen er gode nok på nettet til å kunne navigerer seg, og at situasjonene er lovende.

– Skolen har tilgang til andre midler enn klasserommet, og vi legger til rette for at undervisningen skal være bra nok til å gi karakterer og en grundig opplæring. Her på skolen er vi alle innstilt på å få dette til å fungere.

Administrasjonen venter enda på retningslinjer fra kunnskapsministeren når det gjelder vitnemål for avgangselevene, men Åse forteller at skolen per dags dato planlegger å gjennomføre eksamen som vanlig.

– Forhåpentligvis er denne stormen over til den tid, men elevene trenger ikke bekymre seg uansett, konkluderer Åse.