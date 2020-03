Havfarmen er sjøsatt, snart til Norge

Hadsel

På LinkedIn skriver Nordlaks sin ingeniør og inspektør Edi Milic, som jobber på verftet Yantai i Shandong Kina, at de nå jobber med ferdigstillingen av havfarmen, skriver kyst.no.

Havfarm 1 er sjøsatt og flyttet til kai for oppføring av de to siste diagonale bjelkene. En måned igjen, og den er klar for avreise til Norge. 3 000 000 glade lakser venter spent, skriver Milic.

Nordlaks er et av få selskap som har sluppet gjennom det trange nåløyet med 21 utviklingstillatelser (16 380 tonn), med sitt konsept. Havfarmen skal etter planen bli plassert på lokalitet sør for Hadseløya i Vesterålen.

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad.

Påvirket av korona

På sin Facebook-side skriver Nordlaks at Havfarm 1 er ute av dokken i Yantai.

- Det har vært god fremdrift på byggingen de siste ukene, og Havfarmen kommer til Hadsel i sommer. Koronaviruset påvirker også dette prosjektet. Det er usikkerhet knyttet til ferdigstilling, igangkjøring og testing av utstyr på grunn av strenge restriksjoner for innreise av personell til Kina. Tidspunkt for oppstart og driftssetting i Norge er fortsatt uklart, skriver selskapet.