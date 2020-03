Hadsel

Det er nå opprettet et eget legekontor for pasienter med mistenkt koronasmitte i Hadsel kommune, og all testing og undersøkelse av mistenkt smittede fremover vil foregå her.

Kontoret er i tilknytning til legekontoret på Stokmarknes med egen inngang og skjermet fra resten av legekontoret.

– Det er viktig å understreke at ingen skal møte opp, oppmøte blir eventuelt avtalt etter telefonkontakt., opplyser Hadsel kommune