Egen koronatelefon opprettet for å avlaste legekontorene

Hadsel

Dette opplyser Hadsel kommune i ei pressemelding.

– Kommunens koronatelefon er ment som et lavterskeltilbud for generell rådgivning omkring koronaviruset for kommunens innbyggere. Den vil være betjent mellom 10 og 14 på hverdager. Telefonen er bemannet av to helsesykepleiere og det er altså generelle råd rundt de helsemessige sidene ved viruset, som luftveissymptomer og karantene, de kan svare på. Råd om eksempelvis økonomi og permitteringer må du ta opp med NAV, bank, forsikring, arbeidsgiver eller andre.

Nummeret er 417 04 502.0