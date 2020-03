– Vi er lovpålagt å beskytte innbyggerne våre

Hadsel

Vedtaket innebærer at personer som har vært sør for Dovre fra og med 10.03, får hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til regionen.

Både regjering og flere andre såkalte eksperter har uttalt at karantenereglene som Lofoten og Vesterålen praktiserer kan ha uheldige effekter og at de kan være ulovlig. I videoen over kan du se kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, forklare hvorfor han og hans kolleger det er viktig å opprettholde karantenereglene.

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.