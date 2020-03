Flere reagerte på at kommunelegen sa «epedemien kommer til Vesterålen om én uke». Slik begrunner han utsagnet

Hadsel

Den originale videoen kan du se i vinduet øverst i saka.

Etter å ha fått flere henvendelser fra lesere, tok Vol kontakt med Bleidvin for å forhøre oss om hva han la i utsagnet.

– Vi er lovpålagt å beskytte innbyggerne våre Søndag ble det klart at kommunene i Vesterålen og Lofoten forlenger det som mange oppfatter som strenge karanteneregler, i en uke til.

Til Vol skriver han på e-post:

– Det meste av statistikk nasjonalt og globalt, tyder på at smitten vil nå frem til oss til slutt, uansett tiltak. Målet med smitteverntiltakene er å utsette tidspunktet, og gjøre at smitten kommer mer gradvis, skriver han og fortsetter:

– Grunnen til at jeg sier «om en ukes tid», er at det allerede er innlagt smittede pasienter i Nordlandssykrhuset og på UNN, og at det er påvist enkelte smittede pasienter i vår region, noe vi riktignok har god kontroll på foreløpig. Erfaringen fra andre steder tilsier at sykehusinnleggelser med Covid-19 er et tegn på at det finnes smitte i samfunnet også. En uke er et veldig omtrentlig anslag på når vi kan se starten av dette, uten at det er noen brå dramatikk i akkurat det.

Til slutt skriver kommuneoverlegen:

– Det er nettopp dette vi har brukt den siste tiden på å forberede oss på. Men, som med alt annet knyttet til dette nye og ukjente viruset, er det godt mulig at dette kan skje både tidligere eller senere.