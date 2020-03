Ungdomsbedrift i Hadsel nest best i Nordland

Hadsel

Også andre ungdomsbedrifter i Vesterålen har gjort det skarpt i årets kåring, som var digital.

Ungdomsbedriften Miljøbarna fra Sortland var best på markedsføring i Nordland, Nyksund Guiding UB fra Sortland vgs tok en sterk andreplass i Beste Innovative produkt/tjeneste, og Drugtest UB, også fra Sortland vgs, tok andreplassen i kategorien Beste Yrkesfaglige bedrift.

Nordlands beste ungdomsbedrift 2020 ble Lærere uten grenser UB fra Narvik Videregående skole, som med sin læringsportal Mojistory for barn mellom 3 og 9 år, tok en soleklar seier under årets digitale fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter.

- Ungdommene har skapt sin egen forretningside, registrert bedriften i Brønnøysundregisteret, utviklet produkter og solgt de, satt opp budsjetter, kjørt styremøter og daglige drift. Gjennom Ungdomsbedrift lærer elevene ved å sette teori ut i praksis, de blir selvgående og tar eierskap til egen læring. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om det – du må praktisere, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland, Steve Hernes