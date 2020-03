Vanja på jevnlige besøk hos mannen på Stokmarknes sykehjem via videochat

Hadsel

Vanja Grunnfoss er blant dem som den siste uken har vært på jevnlige besøk hos ektemannen på Stokmarknes sykehjem, til tross for at hun ved hver visitt har sittet hjemme på Melbu.

– I den tiden vi er inne i nå, betyr det utrolig mye for meg bare å kunne se ham og pleierne rundt ham. Men jeg føler også at vi har fått kontakt gjennom skjermene, sier hun i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

Koronarestriksjonene er naturlig nok strenge knyttet til institusjoner og omsorgsboliger. Det er, som kommunen tidligere har opplyst om og som Helsedirektoratet har sendt ut krav om, innført alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette har ført til at pårørende som Vanja har måttet finne andre måter å kommunisere med sine kjære på, godt hjulpet av kommunens helseansatte.

Tre ganger har hun så langt møtt mannen sin til avtalte videobesøk.

– Han har ikke språk lenger og på vanlige besøk kommuniserer vi med kroppskontakt. På tross av det er jeg veldig glad for denne muligheten. Som alltid når jeg er på sykehjemmet synger jeg de vante sangene våre, og ved særlig videobesøk nummer to så jeg ham smile da han hørte meg og stemmen min. Jeg har jo tenkt at dette kanskje kunne føre til uro, siden det plutselig var noe helt annerledes for ham, men det har verken jeg eller de ansatte merket noe til. Det har kun vært positivt, sier hun.

Noe for borteboende pårørende?

For Grunnfoss er videomøtene, via et apparat kalt KOMP, først og fremst et alternativ i en unntakstid.

– Når vi er tilbake i normaltilstand igjen, kan dette selvsagt ikke erstatte ekte besøk. Men det er mye bedre enn ingenting. Jeg tenker også på dem som bor langt unna og har familiemedlemmer på sykehjem eller omsorgsbolig. Det må være en flott mulighet for dem, mener Grunnfoss.

Hun fryktet at det ville være for komplisert da hun ble kontaktet av sykehjemmet for å teste hvordan en videovisitt fungerer.

– Jeg er godt voksen og ikke noe «teknisk vidunder». Men jeg klarte det uten hjelp fra noen og syntes egentlig det var ganske enkelt. Og det kan jeg si til andre pårørende som er skeptiske; når jeg får det til, så klarer dere det også, bedyrer Melbu-damen.

Gode å ha da besøksstans ble et faktum

KOMP er en skjerm med kun én knapp, formet som et hjul som både styrer volumet og skrur apparatet av og på. I utforming er den ikke ulik et fjernsyn slik de så ut for noen tiår og ekstra kilo siden.

­– Denne er laget spesielt for dem som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med ektefelle, bestemor eller bestefar, forteller Gry Brun, fagleder ved tjenestekontoret i Hadsel kommune.

Tjenestekontoret har blant annet ansvaret for å prøve ut nye tekniske og digitale løsninger som gjør hverdagen enklere og bedre for bruker, pårørende og de ansatte. Velferdsteknolog som det også kalles.

– Vi har fra før to ipader på sykehjemmet, samt én plassert på hver av plassene Riarhaugen, Thodebo og Innlandet alderssenter. Men KOMP er altså et enda enklere supplement, forklarer Brun.

Egentlig var KOMP-maskinene anskaffet i forbindelse med et velferdsteknologi-prosjekt i hjemmetjenesten, for å kunne løse oppgaver innenfor hverdagsrehabilitering og trening for innbyggere med forskjellige typer bistandsbehov. Men da sykehjemmet på Stokmarknes i praksis ble stengt for ordinære besøk fra pårørende i forrige uke, så Brun muligheten til å bruke de nyanskaffede verktøyene for å gjøre videovisitter enklere både for de besøkende og beboerne på sykehjemmet.

– Vi ser smil og glimt i øyet

Linda Larsen, avdelingsleder ved avdeling 1 på sykehjemmet, forteller at de ennå er i startfasen med å få pårørende til å ta løsningen i bruk.

– De som har prøvd har gitt oss gode tilbakemeldinger, og vi har sett og opplevd at beboerne reagerer veldig positivt. Det er ikke alle som klarer å fokusere på bildet, men vi ser et smil på leppene og glimt i øynene til beboerne når de får høre den velkjente stemmen til sien pårørende, sier hun

Larsen er glad for brukervennligheten til apparatet og har laget en rutine for bruk av KOMP som er sendt ut til alle nærmeste pårørende.

– Der står det blant annet tidspunkt for kontakt med avdelingen for å avtale samtale på KOMP. Det fungerer veldig bra så langt, sier avdelingslederen.