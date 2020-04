Trollfjord Bredbånd kjøper Nye Totalnett AS

Trollfjord Bredbånd AS overtok 1.4.2020 alle aksjene i Nye Totalnett AS. Dette innebærer at bredbåndsselskapet med hovedkontor på Stokmarknes overtar hele Nye Totalnett, med kunder, utstyr og infrastruktur i Andøy og Sortland.