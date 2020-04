Igang med å flytte inn i Helsehuset i Hadsel

Hadsel

Søndag startet innflyttingen i det nye Helsehuset. Først er det legekontoret på Stokmarknes som skal ta i bruk de nye lokalene. Innflyttingen var opprinnelig planlagt over påske.

– Årsaken til at vi starter flyttingen nå, er todelt. For det første har koronautbruddet utviklet seg saktere enn forventet, og vi har dermed bedre kapasitet til å flytte nå enn vi kanskje har om noen uker. Det tidsvinduet ville vi utnytte. For det andre ser vi at infeksjonsklinikken vi har startet på Stokmarknes, trenger mer plass, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

I forbindelse med koronautbruddet ble det etablert en infeksjonsklinikk i tilknytning til legekontoret på Stokmarknes. Kontoret har separat inngang og alle med mistanke om koronasmitte bruker dette kontoret, etter avtale med helsepersonell. Etterhvert som smittetallene forventes å øke, vil ett legekontor være for lite og klinikken blir derfor utvidet i lokalene til Stokmarknes legekontor.

Stengt

I forbindelse med flyttingen vil Stokmarknes legekontor være stengt de tre hverdagene i påskeuka (mandag, tirsdag og onsdag).

Melbu legekontor vil ha forsterket kapasitet av leger fra Stokmarknes og vil ta seg av alle pasienter i denne perioden.

Helsestasjonen begynner ikke med flytting før påske.

Hadsel kommune beklager de praktiske problemene flyttingen medfører. Vi skal gjøre vårt beste for å være tilbake i vanlig drift raskest mulig. Når Stokmarknes legekontor er på plass i Helsehuset, forsikrer vi at vi vil ha et enda bedre tilbud til innbyggerne i Hadsel kommune.

Vi kommer tilbake med informasjon om når Helsehuset kan tas i bruk og det vil nok gå noen dager etter at påsken er over.