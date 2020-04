Promille og narkotika i Hadsel

Hadsel

Klokken 20.48 i går kveld meldte politiet i Nordland at en mann i slutten av tenårene var mistenkt for promillekjøring. Dette skjedde i Hadsel.

– Politiet har stanset mann mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført, og førerkortet beslaglagt. Mannen var i slutten av tenårene, meldte politiet på Twitter.

Narkotika og kniv

Tidlig påskeaften morgen melder politiet om at to personer på Melbu får sak mot seg etter at politiet gikk til aksjon. To politibiler deltok i aksjen og ambulanse var også på plass – på litt avstand.

– I forbindelse med oppdrag har politi gjort beslag av små mengder med narkotika. Narksak opprettes på en mann. En annen får sak på seg for bæring av kniv på offentlig sted, meldte politiet på Twitter klokken 06.38.