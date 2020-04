Lanserer nytt handelkonsept i Hadsel og Sortland

Hadsel

Dette melder næringsforeningene i de to kommunen i ei pressemelding.

Det svenske nettstedet Breakit anslår at live-shopping omsatte for forbløffende 630 milliarder kroner i Kina i fjor. Det er 9 prosent av den totale netthandelen i landet.

Koronakrisen har ført til at mange butikker har merka kraftig nedgang i omsetning, og flere har redusert åpningstidene eller stengt helt i perioder. Nå lanserer næringsforeningene med støtte av Sortland -og Hadsel Kommune, Samfunnsløftet, Trollfjord og Vesterålskraft Bredbånd konseptet “Heimhandla”. Konseptet er utvikla av Deadline.

– Heimhandla handler om to ting: Handle hjemmefra, og handle fra butikkene hjemme, altså lokalt, forklarer Toni Gjessing i Hadsel næringsforening.

– LIVE-shopping gjør det enklere å velge lokalt

Konseptet vil i første omgang gjelde butikker fra Sortland og Hadsel. Gjennom LIVE-sendinger på Facebook vil kundene kunne orientere seg og handle de varene de kanskje ikke har fått handla inn i denne tiden.

– Det er ingen tilfeldighet at konseptet lanseres i denne tiden når flere av butikkene opplever nedgang. Det kommer ei tid etter dette, vi vil fortsatt være avhengig av å tiltrekke oss kompetanse. Da må vi ha et levende samfunn, og det betyr levende butikker sier Ivan Josefsen, markedssjef i Vesterålskraft Bredbånd.

Med LIVE-shopping kan kundene komme i kontakt med butikkene og samtidig få personlig service.

– Detaljhandel handler mye om å snu seg fort etter kundenes kjøpsmønstre. Vi tror at de fleste ønsker å handle lokalt og i butikk både på grunn av veiledning og samfunnsansvar. Heimhandla er en måte å sy dette sammen på, slår Marius Steiro i Sortland Næringsforening fast.

Unikt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Det er første gang Sortland Næringsforening og Hadsel Næringsforening samarbeider på et så konkret konsept, det gjorde det enklere for Samfunnsløftet å bidra:

– Det gir verdi for mange, både innbyggere og lokalt næringsliv. Samtidig liker vi at det er et spleiselag her på tvers av kommunegrenser. Jeg tror konseptet blir viktig i tiden vi er inne i nå, hvor vi må holde avstand. Men Heimhandla vil være bærekraftig også etter korona. Jeg er glad vi kan være med å bidra til å løfte lokal handel inn i fremtiden med LIVE-shopping, sier Bernt Ola Nilsen, banksjef i Sparebank1 Nord-Norge avdeling Vesterålen.

Også Vesterålskraft Bredbånd og Trollfjord er med på det unike samarbeidet

– Å samarbeide lokalt ser vi som helt naturlig, sier Marthe Hov Jacobsen, markedssjef i Trollfjord. Konkurransen er ikke lengre lokal, men internasjonal mener hun: Derfor trenger vi noe som bare er vårt. Noe Amazon ikke kan kopiere, derfor trenger vi Heimhandla, sier hun entusiastisk.