Hadsel

Kjell-Børge Freiberg liker forespørselen fra regjeringen svært dårlig.

– Jeg liker det jævlig dårlig. Historien bak dette vedtaket om å flytte basene til Evenes, gjør at en overskridelse ikke kan forekomme. Så dette vil vi følge opp når det kommer til Stortinget, sier Freiberg og fortsetter:

– I alle prosjekter som utføres bør ikke en overskridelse forekomme. I dette prosjektet, med all historien som ligger bak, så KAN det ikke forekomme overskridelser. Jeg registrerer at det hevdes at man fortsatt er innenfor totalrammen. Det må vi se på og følge opp når denne saken skal behandles i Stortinget, utdyper han.

Is i magen

Partifelle og felles stortingsrepresentant, Morten Wold, forholder seg foreløpig noe roligere til regjeringens forespørsel om en halv milliard ekstra.

– Nå er det viktig å ha is i magen frem til forslaget fra regjeringen blir presentert. Vi må se hva som står i investeringsproposisjonen. Det trenger ikke å være så dramatisk som det blir fremstilt. Det har vært bred enighet om Evenes frem til nå, sier han.

Vil ha kvalitetssikring

På spørsmål om han har innvendinger mot at kostnadsrammen ser ut til å bli atskillig høyere enn først antatt, svarer han:

– Per nå kan jeg ikke si at vi vil kreve sånn og sånn. Vi må forholde oss rolig, og så må vi se hva regjeringen har lagt inn i den nye langtidsplanen. Vi må kvalitetssikre og undersøke det som kommer, sier Wold, og legger til at han har stor forståelse for at dette er en sak som opptar folk både på Evenes og Andøya.

Mer tid

Fremskrittspartipolitikeren mener det ikke er tid for å klinke til med kritiske uttalelser om det ene og andre i sakens anledning.

– Det har som sagt vært et bredt politisk flertall rundt saken. En så stor sak som dette må gjennomdrøftes i fraksjonene og i partiet. Det har vært en god prosess rundt langtidsplanen, og det er bra med stor interesse rundt Forsvaret. Men jeg føler at vi trenger litt mer tid på oss før vi kan si noe mer om dette, slår Morten Wold ettertrykkelig fast.