Hadsel følger nabokommunene, viderefører ikke «søringkarantenen»

Den såkalte søringkarantenen opphører natt til fredag, og over helga åpner barnehagene i Hadsel. Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sier til formannskapet at det kan føles utrygt, men at den forsiktige åpningen av lokalsamfunnet gjøres på en forsvarlig måte.