Dette tror han blir de viktigste sakene på neste ukes fylkesting

Hadsel

Det siste mest fordi dette fylkestinget på grunn av koronakrisen arrangeres som et videomøte ved hjelp av Microsoft Teams.

– Jeg er spent på hvordan det vil gå, og jeg ønsker alle mine kolleger lykke til. Dette er en helt ny arbeidsform i fylkestinget. Vi får være tålmodig med hverandre og tenke både på hvor kamera peker og om mikrofonen er av eller på. Det går nok helst godt, sier Mikalsen som legger til at representantene har fått god oppfølging fra fylkestingets kontor når det gjelder den noe spesielle møteavviklingen, sier Mikalsen i pressemeldingen fra Nordland fylkeskommune.

Selv om saksmengden er redusert på grunn av omstendighetene, mener Mikalsen at det ikke skorter på viktige politiske saker.

– Den viktigste av den alle er nok Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Her må jeg si at innstillingen fra fylkesrådet i all hovedsak er god og i tråd med hva Venstre mener er de viktigste prioriteringene innen vei, luftfart og jernbane. Jeg håper på en god og samlende debatt, dette er en svært viktig sak for samferdselsnordland.

Mikalsen spår også debatt rundt saken om oppdaterte driftsrammer og rebudsjettering av investeringsprosjekter, knyttet til Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020.

– Jeg registerer at «investeringsbudsjettet for 2020 foreslås økt med 544,3 mill. kr som følge avkorrigeringer for mer- og mindreforbruk i regnskapet for 2019 sett i forhold til revidert årsbudsjett for 2019», som det står i saken. Det vil nok komme flere spørsmål rundt dette under behandlingen i tinget, og jeg ser fram til å få belyst saken ytterligere.

– Ellers vil vi i Venstre og sikkert også andre komme med innspill i høringssaken om Klimakur 2030. Mer konkret går de på en styrking av temaet sirkulær økonomi, som vi ikke mener er godt nok dekket i Klimakur-dokumentet i dag, sier Mikalsen som legger til at han som historielærer på videregående skole også har lest med stor interesse høringssaken fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene.

– Venstre vil støtte Riksantikvarens ønske om fredning av disse viktige krisghistoriske områdene i Narvik, sier han