– Redusert åpningstid er for å ivareta smittevernet  

Hadsel

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og de fleste føler seg trygg på at vi åpner nå, sier Line Jeanette Pedersen i Hadsel.

Samtlige barnehager i kommunen åpnet dørene mandag, med ett unntak.

–Vi har en barnehage som ikke er åpnet, den blir klar på onsdag. Grunnen til at vi venter med åpning for den siste barnehagen er opplæring av personell, sier Pedersen.

Får oversikt

– Smittevernplanene som er utarbeidet av helsedepartementet, de er veldig bra og de har vært lette å følge opp. Vi opplever at de fleste foreldre føler seg trygge, de vet at vi åpner fordi det er trygt, sier Pedersen.

I Sortland åpnet samtlige 14 barnehager dørene mandag, med åpningstid fra halv ni til halv fire. At åpningstiden er redusert den første uka er noe både de private og kommunale barnehagene er blitt enige om å gjennomføre.

– Vi prøver den første uka med litt redusert åpningstid fordi det er så utrolig mange ting å ta hensyn til når det gjelder smittevernrutine. Vi føler vi trenger å bruke denne første uka på å få skikkelig god oversikt, også over hvor mange barn som skal være i barnehagene, sier kommunalsjef Erik Strand.

Nye rutiner

I alle barnehagene er det levering og henterutiner som er helt nye.

– Vi bestemmer når foreldre kan komme med barna sine, og når de kan hente de. For at vi skal ha kontroll på at det ikke blir store ansamlinger med folk. Dette handler om å ivareta den smittevernveilederen vi har fått fra myndighetene, sier Strand.

Han tilføyer at til slutten av uka blir det evalueringsmøte med alle styrerne.

– Da ser vi på hvordan det har fungert, og om vi skal opprettholde ei uke til med sik åpningstid, eller utvide. Foreldre i særskilt kritiske samfunnsfunksjoner har imidlertid sitt tilbud, og har de behov for å komme tidligere så har de anledning til det, sier han.

– Vi har bedt forelder om forståelse denne første uka. Vi skal klare å håndtere dette på best mulig måte, vi skal ha det trygt for foreldrene som leverer unger til oss og at ansatte opplever er trygg hverdag å være i, sier Strand.

– En utrolig innsats

Han tilføyer at det er en utrolig innsats som er lagt ned fra ansatte og ledere i barnehager.

– Veilederen kom seint onsdag, vi har ikke hatt mange dager på oss på å snu oss rundt, fått ryddet i alt av leker, vasket og gjort klart. Det er en stor jobb som er lagt ned og det er grunnen til at vi har fått åpnet alle barnehagene, de syv private og de syv kommunal. At vi samarbeider er veldig bra, slik at vi klarer å stå helhetlig utad i en oppstart, sier han.

I Øksnes åpner barnehagene tirsdag, tre kommunale og to private. Åpningstiden er fra åtte til 15.30, og enhetsleder Jarle Ragnar Meløy er imponert over innsatsen som er lagt ned.

– God sjekkliste

– Folk har jobbet steike hardt, før helga kastet man seg rundt og alle gjør sitt beste, noe jeg er veldig imponert og takknemlig for. Jeg synes myndighetene kom sent, men det de kom med var bra, en enkel og lettfattelig sjekkliste, sier Meløy.

Også i Øksnes blir det evaluering fredag. Kommunelege Ellen B. Pedersen har spilt inn en video der hun ønsker velkommen tilbake i barnehagene.

-Jeg er veldig fornøyd med at vi i Vesterålen jobber så godt sammen på tvers av kommuner. Ikke mist når man må ta beslutninger på kort tid, og ting er vanskelig. Da er det regionale samarbeidet gull verdt, sier han.

I Bø kommune er det 115 barnehagebarn fordelt på tre barnehager.

-Alle barnehager hos oss har åpent fra halv åtte til halv fire, sier skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen.

Tilsynsrunde med barnehagene

I Andøy kommune er ingen av barnehagen åpnet ennå, man tar sikte på åpning mandag 27. april.

–Vi skal kjøre tilsyn i alle barnehager før vi åpner, for å se at vi har alt av smitteverntiltak på plass. Tilsynet skal være på tirsdag hos noen og hos noen torsdag. Når disse er gjennomført gjør vi en vurdering på om noen barnehager kan åpne før mandag, sier enhetsleder for barnehager i Andøy, Merete Olsen.

Hun tilføyer at det skal også gjennomføres opplæring innen smittevernvedtak. Ifølge veilederen må man dele inn i mindre grupper, med en vokser per seks unger for de største barna, og en voksen per tre barn for de minste.

– Barnehagegruppa må deles på ulike rom, de kan ikke leke med hverandre. Det samme gjelder for uteområdet, som må deles inn i soner. Vi må lage en plan for hvordan vi organiserer dagen, og mye må på plass, også bemanning, sier Olsen.

– Vi bruker nå disse dagene for å sikre oss. Derfor har vi tilsyns-rundene, der tilsynet går inn til smittevernlegen for endelig godkjenning, sier hun.

– Skaper utfordringer

Det er seks kommunale og to private barnehager i Andøy.

– Vi er pålagt å åpne den 27. april, og vi åpner så snart vi har alt på plass. Det er litt forskjell på store og små barnehager i dette, så det kan være noen åpner før, sier hun.

– Midt i alt dette er det også tilvenning av nye unger som skal begynne i barnehagen i april og mai, og det skal også ivaretas. Ting tar tid og vi har full forståelse for at dette skaper utfordringer for foreldre, men vi er pålagt å gjøre noen tiltak, sier Olsen.