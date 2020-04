Camilla og Helseservice fosser fram med nok et kanonår

Hadsel

2019 regnskapene var litt svakere enn 2018-resultatene. Omsetningen landet på 160 millioner og driften ga et overskudd på 23,8 millioner kroner. Det betyr litt vekst, men svakere margin. Driftsmarginen landet på 14,8 prosent. Det betyr at for hver hundrelapp selskapet solgte for, avleiret 14,8 kroner i overskudd på driften. I 2018 var marginen på 17,5 prosent.