Maria fra Hadsel er en av 40 sangere fra 18 ulike land som synger i populær YouTube-video

Natt til torsdag ble et noe spesielt musikkprosjekt lansert på YouTube, der totalt 40 sangere fra 18 forskjellige land, synger Beatlesklassikeren "With a little help from my friends". Blant sangerne er Hadsel-kvinnen Maria Louise Ellingsen fra Brottøya.