«Rabalderbygd» får støtte: – Det kan være greit å få dokumentert på film hvordan melbuværinger ter seg

Hadsel

I innstillingen fra kommunedirektøren var det et forslag om at skulle få 1,25 millioner kroner i tilskudd til TV-produksjonen på Melbu i 2020.

I tillegg var det innstilt 37,5 timers arbeid fra Egga Utvikling.

Et vilkår var at produksjonen sin base skal ligge på Melbu. Videre at det skal være sikkerhet for at prosjektet gjennomføres før tilskuddet utbetales. Beløpet tas fra kommunens driftsbudsjett i 2020.

Filmskaper, manusforfatter og produsent Tord Theodor Olsen spilte i fjor inn kortfilmen «Ild og vann» i Hadsel. Denne skal bli en av 13 episoder i TV-serien Rabalder som NRK Super vil medfinansiere og vise.

Konseptet Rabalderbygd handler om hans barndom på Melbu. NRK har gått inn med 10 millioner kroner, i det som er et totalbudsjett på 19 millioner kroner. En slik TV-serie blir sjeldent mindre enn tre sesonger.

Man er også i forhandling med utenlandske tv-stasjoner og strømmetjenester. Ønsker er å spille inn serien på Melbu og i Vesterålen.

Det ble under formannskapet diskutert.

– Dette synes jeg er et godt prosjekt som kan være en bra merkevarebygger for Melbu, Hadsel, Vesterålen og landsdelen som sådan, sa Arne Ivar Mikalsen (Venstre) før han spøkefullt la til:

– Så kan jeg legge til at det kan være greit å få dokumentert på film hvordan melbuværinger ter seg. Det vil «Rabalderbygd» være et godt dokument på. Denne spøkefulle kommentaren ble møtt med humring fra de andre i kommunestyret.

Geir Jørgensen (Rødt) var mer lunken.

– Jeg kommer nok under tvil til å gå for innstillingen. Men i disse tider, med en del utfordringer økonomisk, så er det betenkelighet fra min side å si ja til dette nå. men det har ikke med prosjektet å gjøre. Det er et flott prosjekt.

Dette innspillet ble støttet av Lena Arntzen fra Høyre.

Videre ble det diskutert om denne saken burde bli sendt videre til kommunestyret for å bli vedtatt endelig der. Til slutt endte det med et enstemmig vedtak for å gi støtte til prosjektet.