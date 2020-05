Sindre fra Stokmarknes har flere stemmer i Assassins Creed: Valhalla

Hadsel

Det er NRK som melder dette i dag.

VOL har forsøkt å få til et intervju med Bergfall, uten hell.

At Bergfall skulle ha flere stemmer i spillet, har vært kjent over en periode, men først nå går 25-åringen ut med nyheten offisielt.

Assassins Creed er et av tidenes mest solgte spillserier og Bergfall er nå altså en del av den.

Spillserien har over 140 millioner salg siden det første spillet kom i 2007 og har en enorm følgerbase.

Bergfall har selv fulgt spillene siden han var 12 år. Han hadde aldri i sin villeste fantasi trodd han kom til å bli en del av serien.

– Bare å kunne ha noe sånt på CV-en, det er veldig stas, sier han til NRK.

Ifølge kanalen er en av årsakene til at Bergfall ble valgt at spillskaperne ville ha autentisitet i karakterene. Før Bergfall kunngjorde nyheten, har det vært en del hemmelighold.

Han kan fortsatt ikke si så mye om hva han medvirker på.

– Du kan si, du møter meg mange ganger i spillet. Med forskjellige stemmer, sier han.

– Du må faktisk gjennom meg for å komme deg videre i spillets handling. Og det er flere ganger. Det er ikke noe spørsmål.

Og Bergfall har lagt mye tanke bak stemmene han bruker, som altså han gjør til flere karakterer.

– Du har serier som HBOs The Vikings og The Last Kingdom. Der har de laget seg en generell skandinavisk talemåte, sier Bergfall til NRK.

– Her kommer du inn i en verden der du er på veldig mange forskjellige steder. Det var viktig å tenke på hvor man befant seg hen på kartet. For meg var det viktig å skape noe som var tilnærmet en virkelighet. At man ikke bare spilte en stereotyp, sier han.