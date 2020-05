Talentstipend til fløytetalentet Birgitte fra Melbu

Hadsel

Det opplyser Sparebanken i ei pressemelding.

— Hun ble trukket fram som en spennende kandidat, som viser at talent er viktigere enn geografi. Hun har en god plan som kan løfte hennes talent på fløyte til toppnivå, sier banksjef Bernt Ola Nilsen.

Alle søknader ble vurdert av en tverrfaglig jury, og i åpen klasse satt Magnus Seppola, Iselin Marstrander, Moa Björnson, Kim Daniel Arthur og Maria Utsi.

Disse fikk stipender Disse fikk Samfunnsløftets topptalentstipend: · Dana Meknas (23) fra Tromsø, baskettrener · Hanna Lyrek (20) fra Alta, hundekjøring · Ida Jaklin Johansen (31) fra Tromsø, informatikk · Kristin Vollstad (28) fra Nordreisa, kickboxing · Magnus Reiersen (28) fra Tromsø, IT-utvikler og gründer · Tora Bakkemo (21) fra Bodø, friluftsliv · Morten Thoresen (23) fra Bodø, bryting · Maria Arlén Larsen (34) fra Skibotn, forsker og gründer · Vilde Nilsen (19) fra Tromsø, langrenn · Yngve Guttormsen (29) fra Tromsø, forsker Disse fikk Samfunnsløftets utviklingsstipend: · Birgitte Frendal (18) fra Melbu, fløyte · Marthe Kråkstad Johansen (21) fra Mo i Rana, skiskyting · Mariel Kufaas (21) fra Tromsø, alpint · Tom Erik Nilsen (21) fra Alta, gründer · Trym S. Gerhardsen (19) fra Tromsø, skiskyting Disse fikk talentstipend innen kultur fra Sparebankstiftelsen: · Monika Holst-Olsen (23) fra Alta, trompetist · Magnus Breivik Løvseth (25) fra Fauske, tubaist og pedagog · Anna Fauske (22) fra Mosjøen, gitarist og låtskriver · Ida Kjeldsberg (21) fra Tromsø, artist og låtskriver · Babang Deshommes (30) fra Haiti, bor i Tromsø, dronefotograf · Sindre Arder Skildheim (20) fra Tromsø, skuespiller · Sarakka Gaup (28) fra Kautokeino/Oslo, skuespiller · Sophie Berenika Broch (29) fra Oslo, bor i Tromsø, kunstner/keramiker · Silje T. Martinussen (27) fra Tromsø, kunstner · Sunniva Sekse Rydningen (27) fra Senja, bor i Harstad, skribent · Marion Bouvier (32) fra Frankrike, bor i Tromsø, skribent/redaktør



Etterlyser flere talenter

Totalt fikk 26 talenter sin utmerkelse fra Sparebankstiftelsen og Samfunnsløftets talentstipend. De søkte fra 1. oktober 2019 til 1. februar 2020, og tverrfaglige juryer har vurdert alle søknader i kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Stipendene går til de som utmerker seg innenfor sitt felt.

— Målet er å hjelpe dem på veien videre, og sørge for at de fortsatt kan bygge opp, utvikle og inspirere andre i nord. I år kom det over 100 søknader, og 26 mottok talentstipend. Men vi vet at det finnes flere talenter. Vi jakter på talenter innen alle områder, fra kokk og lærer til programmering eller idrett. Alle som kjenner et talent bør derfor tipse om at de kan melde seg på i neste søknadsrunde, sier Nilsen.