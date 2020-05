Da koronaen kom til Hadsel, lagde han eget system for smittesporing: – Hadde ikke tid å vente

De siste to månedene har norske kommuner jobbet for å spore opp smittekilder for 8000 corona-smittede nordmenn. Kommunelege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel bestemte seg for å lage verktøyet han savnet.