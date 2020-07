Nytt tilfelle av påvist koronasmitte i Hadsel kommune

Hadsel





Kommunen har oversikt over nærkontaktene til pasienten og to personer testes i Hadsel onsdag. Drageset har vært i kontakt med både Folkehelseinstituttet og reiseselskapet pasienten har benyttet i smittesporingsarbeidet.

Sist det var et bekreftet tilfelle av COVID-19 i Hadsel kommune, var 6. april. Tilsammen har det nå vært seks bekreftede smittetilfeller i kommunen, hvorav fem er friskmeldt.

– Tilstanden til pasienten som nå har fått påvist smitte er god og vedkommende er i hjemmeisolasjon, sier Drageset.

Faren er ikke over

Verken smittevernlegen eller kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er overrasket over at det kommer et nytt tilfelle av smitte.

– Det er ikke uventet med tanke på den reisevirksomheten vi ser og at mange slapper mer av når det gjelder smittevern. Det er viktig å huske på at smitten fortsatt er i samfunnet og at vi ikke kan slappe av før vi har en vaksine. Dit er det fortsatt et godt stykke igjen, sier Bleidvin.

– Dette er en påminnelse om hvor viktig det fortsatt er å overholde smittevernstiltakene. Faren er ikke over og det er handlingene til hver og en av oss som avgjør hvor mange som blir smittet fremover, sier Drageset.

Dette kan du gjøre:

Hadsel kommune oppfordrer alle til å følge reiserådene til helsedirektoratet:

– Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

- Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta

- Har god hånd- og hostehygiene

- Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

- Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

- Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.