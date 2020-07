– Bæææhre skynd dåkker og ta bilde

Hadsel

Det er ikke første gang det har vært sau rundt sykehuset på Stokmarknes, men dette fåret var mer nærgående enn de fleste.

De ansatte på MR-avdelinga ved sykehuset fikk seg en god latter da sauen tilsynelatende ville inn. Manerene var alt annet enn bhææd, sauen ventet pent utenfor inngangsdøra.

Torinn Nilsen ved røngtenavdelinga forteller at det er mor og barn som har slått seg til utenfor avdelinga.

– Det er en sau med to lam. Vi har tulla litt med at det er det nyeste på markedet av robotgressklippere, de er selvgående og har litt utslipp, men det må vi bare tåle, ler hun.

Ifølge Nilsen har sauene både stått og kikket inn på livet på avdelinga og gresset. På grøntområdet som ligger på baksiden av sykehuset opp mot idrettsområdet fant fårene finfin kløver å spise.

– Det virker som de får ha det for seg selv, for det var bare de tre som var her. De har lagt seg ned og slappet av litt imellom etegildet, sier hun.

– At de klipper gresset er helt supert, gratis arbeidskraft. Også er det litt koselig at de kommer tuslende og legger seg ned her, og kikker litt.

– Sky er de ikke i det hele tatt, når folk har kommet gående, har de de gått bort for å snuse, sier Torinn Nilsen, som synes opplevelsen var artig og litt trivelig på en fredag.