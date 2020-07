Koronasmittet hadselværing var med Hurtigruten

Hadsel

– Vi kan bekrefte at pasienten fra Hadsel som testet positivt for covid-19 på onsdag var passasjer på MS "Roald Amundsen" på reisen 17.-24. juli, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.



Da nyheten om et nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel kom på onsdag, ble det ikke opplyst hvor smitten hadde skjedd, bare at det var på en innenlandsreise. Dette av personvernhensyn, sier Bleidvin..



– Vi har etter god dialog med pasienten fått hans tillatelse til å bekrefte dette, ettersom utbruddet påvirker svært mange mennesker og er av stor offentlig interesse, opplyser Martin Drageset, smittevernlege i Hadsel.



De to nærkontaktene til pasienten har testet negativt for korona, og det er dermed ingen tegn til at det er lokal smitte i Hadsel.



Varslet

Litt oppsiktsvekkende er det at Hurtigruten allerede onsdag fikk beskjed om at en passasjer om bord hadde testet positivt. Selskapet har ikke meldt dette videre. Bleidvin sier:

– Vi meldte fra til Hurtigruten og Folkehelseinstituttet på onsdag om at en av passasjerene på MS "Roald Amundsen" hadde testet positivt for covid-19. Inkubasjonstiden for covid-19 er på fjorten dager. Det er en betydelig risiko for at pasienten ble smittet ombord, ettersom han var ombord i åtte av disse fjorten dagene. Vår anbefaling var derfor å varsle alle passasjerene så snart som mulig. Det er imidlertid ikke hjemmel for oss til å pålegge Hurtigruten noen tiltak, så vi overlot den videre håndteringen av saken til dem.

Det er dermed åpenbart at smitten har spredd seg til en krets som er større enn de fire mannskapene som til nå har testet positivt. Flere passasjerer og mannskap om bord kan være smittet.

Rammet

Det er skipet «Roald Amundsen» som er rammet av sykdommen. De fire mannskapene som er smittet, er innlagt på sykehus. Resten av besetningen skal testes.

Skipet skulle seilt til Svalbard fredag ettermiddag, men cruiset er avlyst. To av de ansatte ble isolert for flere dager siden på grunn av annen sykdom, uten symptomer på covid-19. Da skipet ankom Tromsø natt til fredag, ble likevel begge rutinemessig testet. Fredag ble de lagt inn på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Skipet er isolert, og de øvrige 160 ansatte om bord vil bli testet.





Hadsel

Hadsel kommune opplyste tidligere denne uken at en innbygger hadde testet positivt. Det viser seg at denne personen har vært med Hurtigruten, som har hatt to avganger til Svalbard., henholdsvis 17. og 24. juli. Personen var med avgangen 17. juli.

I en pressemelding skriver Hurtigruten at alle som var med skipet 24. juli må gå i en tidagers hjemmekarantene.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø sier til NRK at det kommunen har gjort er å sette mannskapet i karantene om bord på båten.

– Alle passasjerene som har vært om bord må også i karantene. Det har vi besluttet i samråd med nasjonale smittevernmyndigheter.

Hurtigruten har bekreftet ovenfor Dagbladet at det totalt nå er 337 som er satt i karantene: 177 passasjerer og 160 besetningsmedlemmer.

Hurtigruten har ikke lyktes å komme i kontakt med alle passasjerene som har vært om bord.

– Vi jobber nå med å få kartlagt hvor passasjerene er, og har ikke fått kontakt med alle. Det er en betydelig liste med passasjerer, og det jobbes med både fra oss og FHI, sier Øivind Benjaminsen, som er fungerende leder for koronasenteret i Tromsø, til Nordlys.

ITromsø melder at passasjerer fra skipet i dag ble nektet å gå om bord i fly fra Tromsø.