Hadsel

En mann i tjueårene som har blitt anmeldt gjentatte ganger tidligere for kjøring uten gyldig førerkort, ble i går stoppet av politiet. Denne gangen ble bilen hans tatt i beslag av politiet og det ble opprettet sak. Dette skjedde i Hadsel kommune, melder leder for geografisk driftsenhet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen, i en pressemelding.