Hadsel

To personer var i bilen og skal ha kommet seg ut. Bilen ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikkavviklingen på stedet. Et vitne til situasjonen sier til VOLs utsendte at hendelsen skjedde etter at bobilen møtte en annen bil som kom imot. Ingen skal være fysisk skadd i forbindelse med uhellet.

Saken oppdateres.