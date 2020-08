Sortland IL stakk av med seieren i årets sesongstart

Hadsel

Etter ti måneder uten fotballkamp er alle glade for å endelig være tilbake på banen i forsvarsmodus. Sortland IL er fornøyde med utfallet, og Melbo IL tar tapet med et smil og kommer sterkere tilbake neste gang.

Sesongstarten har vært noe utenom det vanlige. Alle som var til stedet måtte oppgi navn og telefonnummer for ordens skyld, i tilefelle det skulle bli oppdaget koronasmitte. 1-metersregelen måtte selvsagt overholdes, men for publikm var dette et selvfølge.

Selv om de uinviterte regnbygene var på plass var stemningen både blant publikum og lagene upåklagelig. Melbo IL kan fortelle at de har gledet seg til dette i tre måneder, og at de gleder seg masse til resten av sesongen.

- Vi har møtt et fantastisk godt fotballag, sannsynligvis et av de beste i hele kretsen, så vi har noe å strekke oss etter. Vi skal jo bli like gode som dem en eller annen gang. Ikke i morgen, men kanskje om tre år, forteller en av trenerne til Melbo IL etter kampen.